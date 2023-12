Picchia la compagna davanti al p.soccorso di Oristano, arrestato

Maltrattava da tempo la compagna e addirittura è arrivato a colpirla in faccia nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano causandole un trauma facciale per una prognosi di venti giorni. Un 35enne è stato arrestato questa notte in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile intervenuti davanti al nosocomio dopo la segnalazione da parte delle guardie giurate allertate dalle urla della donna che provenivano dall'interno dell'auto della coppia.

La 45enne prima ha raccontato i maltrattamenti ai medici per poi ritrattare il tutto davanti alle forze dell'ordine. Gli agenti però, vista l'evidente aggressione appena avvenuta, a seguito della quale l'uomo si era anche fratturato una mano, hanno proceduto con l'arresto in flagranza.

Quest'anno la Squadra Mobile di Oristano ha eseguito 32 misure cautelari e precautelari per i reati di violenza di genere, un numero in aumento rispetto agli scorsi anni. Ventuno misure cautelari sono state emesse per il reato di maltrattamenti in famiglia, dieci per atti persecutori e una per violenza sessuale.



