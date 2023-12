Accoltellato per strada in pieno centro ad Alghero, è grave

Un uomo è stato accoltellato per strada, poco prima delle 21, nel centro storico di Alghero.

L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite con un altro uomo, che è riuscito a scappare.

Il ferito è stato colpito da più fendenti all'addome e al collo. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale civile, in codice rosso.

L'uomo ha perso molto sangue ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

I carabinieri della Compagnia di Alghero hanno già identificato l'aggressore e sono ora sulle sue tracce.



