Nuove tariffe per i parcheggi coperti a Cagliari

In vista dell'apertura dei nuovi parcheggi coperti e del loro affidamento in gestione, la giunta comunale di Cagliari ha deliberato e approvato le tariffe che saranno vigenti dall'1 gennaio 2024.

I parcheggi attualmente gestiti Manzoni e piazza Nuova, per quelli in struttura anno da un'euro per ogni ora o frazione per la sosta 24h, sino a un massimo di 10 euro al giorno, mentre l'abbonamento mensile non residenti con stallo riservato mensile 24 ore tutti i giorni costa 110 euro, quello per residenti (h24) 60 euro, quello per i lavoratori 60 euro (7-21) e quello notturno (20-8) 40 euro. Stesse tariffe, ma solo per abbonati, per il parcheggio in via De Magistris.

Il comune ricorda che "sono state aggiornate le tariffe dei parcheggi in struttura esistenti e di prossima apertura, mentre rimangono immutate quelle dei parcheggi in strada".



