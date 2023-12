Calcio: Cagliari, frattura al piede per Shomurodov

Frattura del secondo metatarso del piede destro per l'attaccante del Cagliari Eldor Shomurodov.

La punta uzbeka, che si è procurata l'infortunio in allenamento, non partirà quindi per la trasferta di Napoli.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Per l'ex Roma previsto un lungo stop, proprio ora che sembrava tornato in forma: suo l'assist per Pavoletti per gol vittoria del Cagliari lunedì scorso contro il Sassuolo.

È nella lista dei convocati, invece, Lapadula, reduce dall'intervento chirurgico al naso martedì scorso dopo la battaglia con il Sassuolo.



