Bus sfonda cancellata e resta in bilico nel vuoto a Sassari

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Sassari. Un autobus di linea dell'Arst mentre percorreva il cavalcavia di viale Sicilia, in pieno centro, per cause in fase di accertamento ha sbandato, è finito sul marciapiedi e ha sfondato una cancellata di protezione, fermandosi in bilico nel vuoto.

L'autista è rimasto leggermente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 subito arrivato sul posto.

Incolumi i passeggeri che viaggiavano sul mezzo di trasporto pubblico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale.



