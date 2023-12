Al Microcitemico di Cagliari arrivano i supereroi acrobatici

Chi non ha mai fantasticato e sperato di vedere Spiderman lanciarsi da un palazzo all'altro o di scorgere Superman volare sopra la città? Ed ecco che il sogno finalmente si realizzerà per tutti quei bimbi che, domenica 17 dicembre, vedranno arrivare all'ospedale Microcitemico di Cagliari, i Super eroi acrobatici.

Grazie alla collaborazione con SEA, Associazione senza scopo di lucro, che si impegna nella realizzazione di iniziative a favore dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, i Super eroi acrobatici arriveranno a Cagliari con un evento a partire dalle 10.

I Supereroi incontreranno i bambini e le bambine ricoverati presso l'Ospedale Microcitemico della ASL di Cagliari e tutti i pazienti in cura. L'evento è gratuito e aperto a tutti.

Inoltre, domenica 17 dicembre, inaugurerà la mostra fotografica allestita nell'atrio del PO Microcitemico della fotografa Manuela Fa.



