Si perde in campagna, anziano ritrovato grazie a fiuto cani

Stava raccogliendo legna da ardere nella località di campagna Catala, nel territorio comunale di Calangianus, quando ha perso l'orientamento e non è riuscito a tornare nel punto in cui aveva lasciato l'auto: un uomo di 82 anni del posto è stato ritrovato dalle squadre dei vigili del fuoco di Tempio Pausania.

Ad allertare i pompieri e dare inizio alle ricerche è stato il fratello dell'anziano che si trovava con lui in campagna e che ha perso le sue tracce intorno alle 19.30 di ieri.

Con il buio e le temperature che stavano scendendo l'uomo ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco che si sono recati sul posto assistiti dal nucleo cinofili del Comando di Sassari.

Dopo aver perlustrato la zona, grazie al fiuto del cane Kimba dell'unità cinofila, l'82enne è stato ritrovato. Spaesato ma in buone condizioni di salute, l'anziano è stato riaccompagnato dove si trovava il fratello e poi affidato alle cure del personale del 118.

A seguire sul posto le attività di ricerca anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA