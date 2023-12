Nasce a Olbia il polo nautico di Sacs Tecnorib

Un nuovo stabilimento produttivo attivo nel settore della cantieristica nautica a livello mondiale aprirà a breve a Olbia, nel distrutto industriale consortile del Cipnes Gallura a Cala Saccaia.

La Sacs Tecnorib spa, azienda italiana leader nella produzione di maxi ribs di lusso, ha annunciato un importante investimento in Gallura: circa 10 milioni di euro verranno impiegati a Olbia per la realizzazione dello stabilimento su un'area di quasi due ettari dismessa da precedenti attività, con accesso diretto al mare.

Qui si produrranno maxi ribs e si farà refiting di imbarcazioni sino a 24 metri. La società che si distingue per la produzione di numerose imbarcazioni di lusso fra cui le linee Sacs e le linee Pirelli speeboats, ha inoltre deciso di puntare sulla formazione in loco del personale altamente specializzato.

Verrà infatti istituita un'Accademy a Olbia per la formazione del personale nautico e per i corsi di aggiornamento rivolti alla propria rete di vendita e di assistenza mondiale. Questa iniziativa contribuisce a fare di Olbia un centro internazionale per la formazione nel settore nautico. Con l'aggiunta di Sacs Tecnorib, le aziende del settore attive nell'area gestita dal Cipnes Gallura salgono a 85, rappresentando il 13,7% del totale.





