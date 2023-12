Fusione aeroporti sardi, pronto ricorso al Tar di Confcommercio

Ricorso al Tar di Confcommercio sud Sardegna contro la fusione dell'aeroporto di Cagliari con gli scali di Alghero e Olbia: prima udienza il 19 dicembre.

Le motivazioni sono state illustrate questa mattina in una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro. Che si è schierato dalla parte di Confcommercio: "Ci associamo - ha detto l'esponente della Giunta Solinas - al ricorso per esprimere contrarietà a un progetto che metterebbe la Regione fuori da questioni che riguardano le esigenze di tutti i sardi. Le pronunce del tribunale delle imprese e della Corte dei conti sono state molto chiare".

Nel ricorso si chiede l'annullamento - previa adozione di idonea misura cautelare - della deliberazione adottata dalla Giunta della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano dello scorso settembre. Quella che, si legge nel reclamo, "prevede il conferimento della partecipazione detenuta in Sogaer dalla Camera di Cagliari-Oristano nella società conferitaria Ligantia spa (società controllante di Geasar spa e Sogeaal spa, rispettivamente concessionari degli aeroporti di Olbia e Alghero) a fronte di un aumento di capitale di F2i Ligantia spa, con esclusione del diritto di opzione, riservato alla Camera di Cagliari-Oristano".

All'esito dell'operazione la holding (F2i Ligantia) - si legge nel documento - deterrà le partecipazioni di maggioranza sulle società di gestione dei tre aeroporti sardi, mentre la Camera di Cagliari-Oristano avrà la quota di minoranza del 40.5%. "Con tale operazione - così dice il ricorso - la Camera dismette la gestione dell'essenziale struttura strategica per lo sviluppo della circoscrizione territoriale di competenza, laddove F2i Sgr ricoprirà il ruolo di socio industriale responsabile della operatività (gestione) e sviluppo (programma industriale) delle infrastrutture (aeroporto di Cagliari Elmas) coinvolte".



