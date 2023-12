Al ristoratore Alberto Melis il premio Industria Felix

C'è anche Alberto Melis, amministratore unico della società AL.ME s.r.l., che gestisce il Gruppo Antica Cagliari nel settore della ristorazione, tra i premiati a Milano all'evento Industria Felix.

La società dell'imprenditore cagliaritano è stata annoverata tra le più competitive imprese italiane, l'unica in Sardegna nel segmento ristorazione.

L'evento Industria Felix, organizzato dall'omonimo magazine, si è tentuo a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana: 196 imprese più competitive d'Italia, distinte per settori, sono state insignite del Premio Industria Felix - L'Italia che compete, dinanzi a un parterre di primo piano, con la partecipazione diretta di imprenditori e manager che si sono suddivisi in due sessioni, dalla mattina alla sera, per consentire l'ingresso ai circa 700 ospiti.

Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta anche sostenibili: è stato il metodo di valutazione per premiare le società di capitali provenienti da ogni regione.

"Questo riconoscimento - ha scritto in un messaggio rivolto ai premiati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - dà atto anche alla vostra capacità di perseguire gli obiettivi aziendali, mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria. Il vostro impegno, la vostra innovazione e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo al progresso e alla prosperità del Paese in un periodo caratterizzato dalla transizione ecologica e digitale".



