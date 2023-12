Spiagge poligoni Teulada e Capo Frasca non più servitù militari

Con il decreto firmato oggi dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, l'area della spiaggia di Porto Tramatzu, nel poligono di Capo Teulada e relative pertinenze, la spiaggia di S'Enna e S'Arca, nell'area del poligono di Capo Frasca e l'ulteriore porzione di scogliera attigua alla spiaggia di S'Enna e S'Arca, non fanno più parte delle servitù militari presenti in Sardegna.

"Si tratta della conclusione di un lungo iter per la riconquista e la liberazione dalle servitù militari di luoghi simbolo delle rivendicazioni sardiste - commenta il presidente della Regione Christian Solinas -. Ancora una volta il lavoro e il pragmatismo hanno dato i loro frutti. Non è un caso che la via del dialogo sia sempre la più produttiva, anche per affermare diritti sacrosanti dei sardi e tutelare gli interessi della Sardegna".

Al termine della Seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione del piano Marshall, l'Italia si impegnò a dare agli americani una sede di addestramento e basi militari nel Mediterraneo. Nacquero così, negli anni '50, con l'esproprio dei terreni in alcune regioni italiane a Statuto speciale, le prime servitù militari. La Sardegna - ricorda una nota della Regione - ha pagato più di tutti: è una delle regioni italiane più militarizzate dove si addestrano gli eserciti di tutto il mondo.

Infatti, nell'isola, migliaia sono gli ettari di territorio interessati a servitù militari a cui si aggiunge un vasto tratto di mare dove è vietata la navigazione, così come la pesca, durante tutto il periodo delle esercitazioni militari.



