Presentato a Cagliari il calendario 2024 dell'Esercito

E' dedicato alla Seconda Guerra mondiale il calendario dell'Esercito 2024, presentato oggi a Cagliari dal comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, generale di brigata Stefano Scanu, che ha illustrato i contenuti del progetto.

Il titolo di questa edizione è "Per l'Italia sempre...prima e dopo l'8 settembre 1943" e vuol rendere omaggio agli uomini che presero parte al secondo conflitto mondiale, sia prima sia dopo l'8 settembre 1943.

"Sono stati pertanto selezionati - spiegano dall'Esercito - alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati, insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l'armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente. La loro Medaglia ha rappresentato, e tutt'ora rappresenta, il riconoscimento da parte di tutti gli Italiani, del loro profondo senso del dovere verso l'intera comunità e verso la Patria".

Alla presentazione di questa mattina hanno preso parte il professor Aldo Accardo, Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L'Unione Sarda che, insieme al giornalista Carlo Figari sono fra gli autori dell'iniziativa editoriale dedicata ai caduti sardi delle due guerre mondiali. Presente anche il ricercatore di storia militare, Alberto Monteverde, curatore della mostra "Eroi e Caduti sardi nella Seconda Guerra Mondiale Sardinienschild 8 settembre 1943. I tedeschi in Sardegna. La liberazione di Cagliari e dell'isola".

La mostra potrà essere visitata al Circolo Unificato dell'Esercito in via Principe Amedeo il 13 e 14 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 16:30 e il 15 dicembre dalle 14:30 alle 16:30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA