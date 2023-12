'Intrecci' di Manu Invisible su cabina di E-Distribuzione

La cabina elettrica di E-Distribuzione a Domusnovas è stata trasformata in un'opera di street art da Manu Invisible, il misterioso artista sardo dall'identità sconosciuta che opera con una maschera che si ispira alle antiche tradizioni sarde.

Dalla collaborazione tra l'Associazione Elda Mazzocchi Scarzella, Proloco, Sa Pintadera e E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, grazie a Manu Invisible è nata "Intrecci" un'opera sul tema della panificazione che viene metaforicamente accostata alla lievitazione delle relazioni tra le persone, ai legami tra le persone e le usanze, tra relazioni e culto, relazioni che proteggono e curano tutta la comunità, unita nel produrre ricchezza e benessere per tutti.

All'inaugurazione, con l'apposizione della targa ufficiale di E-Distribuzione, sono intervenuti numerosi cittadini e lo stesso artista, oltre i rappresentanti della Società del Gruppo Enel, delle Associazioni che hanno promosso il progetto e, infine, anche i giovani che partecipano al progetto "Sport Power" che in questo periodo sono impegnati in un percorso formativo che li vede studiare per diventare attivatori di comunità, che presto partiranno in Marocco per condividere la loro esperienza con i giovani locali.

"Siamo orgogliosi di aver contribuito fattivamente con la comunità di Domusnovas e Manu Invisible a quest'opera di Street Art - afferma Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione - che valorizza ulteriormente la nostra presenza sul territorio. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore; oggi le possiamo vedere in un'altra veste, reinventate come spazi artistici e integrate sempre più con l'ambiente, favorendo il decoro urbano e la diffusione della cultura e della tradizione delle comunità sarde".



