Calcio: Pavoletti ora segna solo gol decisivi nel recupero

Gli ultimi quattro gol, tra i playoff di Serie B e questa stagione, li ha segnati oltre il novantesimo minuto.

A Cagliari, quando si alza dalla panchina, i tifosi ci credono e sperano nei suoi gol a tempo scaduto. Leonardo Pavoletti, ancora una volta uomo del giorno. Contro il Bari a giugno aveva portato i rossoblù nella massima serie con un gol al 94'. Poi si è rivisto con il Frosinone: 94' ancora e 96' per la doppietta della rimonta.

Ieri è andato ancora più in lá come un campione di salto con l'asta che ritocca il suo record centimetro su centimetro. Nel suo caso minuto su minuto: con il Sassuolo il gol vittoria è arrivato al 98', addirittura sull'extra recupero visto che nella lavagnetta sollevata dal quarto uomo al novantesimo brillava il numero sette. "Questo Cagliari non muore mai - ha detto Pavoletti a fine gara - siamo immortali, sembra che cadiamo nel baratro invece le riprendiamo, non sempre ma spesso, con determinazione e la voglia di un gruppo che non molla mai".

Un gol fondamentale e spettacolare. Che a qualcuno ha ricordato un po' quello di Riva con il Vicenza: cross, sponda aerea di testa e acrobazia. Rombo di tuono era salito in cielo, Pavoletti si è dovuto invece quasi avvitare in basso per trovare la coordinazione giusta: "Non ho ancora ben capito come ho fatto gol, è qualcosa di meraviglioso. Nei finali ci esaltiamo, quando vediamo l'avversario ferito invece di accontentarci cerchiamo di segnare ancora, con un motore diverso soprattutto vicino al triplice fischio".

E Ranieri si gode il suo bomber. "Leonardo è incredibile - ha detto a fine gara - fa sempre gol pesanti. In area, con lui e Lapadula, qualcosa può sempre succedere. Si arrabbia perché lo faccio giocare poco, ma sa che le mie scelte sono per il bene della squadra e della sua carriera, poi quando regala queste gioie è meraviglioso".

Elogi anche a distanza del mister dell'Atalanta Gasperini: "Non ritirarti mai, non farlo perché sai ancora regalare perle come questa e segnare gol decisivi. Sei stato un goleador a Genova e lo sei a Cagliari, il rossoblù ti dona".

Ma il Cagliari deve dimenticarsi in fretta in complimenti: oggi subito in campo per gli allenamenti. Perché sabato alle 18 i rossoblù giocano al "Maradona" contro il Napoli dell'ex Mazzarri.

