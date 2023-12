Cagliari,riparte progetto secondo lotto campus universitario

Riparte il progetto del secondo lotto del Campus Emilio Lussu di viale la Plaia. Trovata una soluzione, proposta dall'Ersu, per superare il vincolo storico architettonico sul Silos Nuovo. E ora tutto è pronto per mettere a disposizione degli universitari ulteriori 440 posti letto, una grande mensa da 400 posti a sedere e una palestra.

Per il Silos Nuovo previste opere di restauro conservativo: diventerà memoria storica di archeologia industriale. Dalla conferenza di servizi il via per riprendere l'iter di approvazione del progetto.

Conclusa questa fase, si potranno appaltare le opere del secondo lotto. L'Ersu ha collaborato in questi mesi con Regione, Comune di Cagliari e Soprintendenza. "In questo modo - è stato spiegato oggi in una conferenza stampa - si è trovata una soluzione che contempera, sia gli interessi di tutela del patrimonio architettonico e storico, sia gli interessi delle studentesse e degli studenti universitari che, come noto, richiedono a gran voce nuovi posti letto e di qualità".



