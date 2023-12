Rapina in ufficio postale a Ollastra, bottino 3mila euro

Banditi in azione oggi pomeriggio nell'Oristanese. Nel mirino è finito l'ufficio postale di Ollastra, portati via circa 3mila euro.

Intorno alle 15 due banditi con i volti coperti e armati - almeno uno di loro con una pistola - hanno fatto irruzione nell'ufficio postale in via Tuveri. Hanno minacciato uno dei cassieri e si sono fatti consegnare il denaro.

Presi i soldi i due banditi sono usciti. Forse all'esterno ad attenderli c'era un complice a bordo di un'auto. Il responsabile della sede postale ha subito fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri. Sono stati predisposti controlli e posti di blocco nel tentativo di individuare i malviventi. Nessuno è rimasto ferito.



