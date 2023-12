Incendio in una casa a Lanusei, un 45enne intossicato

Un uomo di 45 anni è rimasto intossicato intorno alle 8, dopo un incendio che si è sprigionato nella sua abitazione in località Fontana Sena, a Lanusei.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Nostra Signora della Mercede ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sedato l'incendio e i Carabinieri della Compagnia di Lanusei per i rilievi.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile.



