Conferenze e moda per Casa d'accoglienza e Microcitemico

Arti e mestieri per la solidarietà: tre giorni di conferenze, esposizioni e sfilate di moda alla Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy.

La manifestazione, organizzata dai Lions, punta a raccogliere fondi per la Casa d'accoglienza e l'ospedale Microcitemico di Cagliari.

Il via venerdì 15 dicembre, alle 11, con la conferenza nazionale "Salviamo le api e la biodiversità", seguita alle 18 da una sfilata di moda.

Sabato 16 sarà il giorno dedicato alla salute con la conferenza Progetto Red sulle patologie oculari. Domenica 17, serata finale con una sfilata di moda.

Sarà soprattutto un'opportunità per sostenere cause benefiche. Inoltre sino al 15 dicembre sarà possibile partecipare alla raccolta di fondi per il restauro del Retablo maggiore del Maestro di Ozieri e dell'Organo della Chiesa di Sant'Anna. Sabato in programma un'asta delle 80 opere donate da "artisti solidali" nella Sala congressi del Seminario Arcivescovile.

Il presidente della Zona A di Cagliari, Gabriele Asunis, ha sottolineato: "Insieme possiamo fare la differenza". A far proprio questo slogan anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco con l'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, Anna Maria Cannas, Lions, presidente della Sesta Circoscrizione, e Eroica Etzi di Capoterra 20000 Accademy, puntualizzando che tutte le sfilate in programma per la tre giorni di "Arti e mestieri per la solidarietà" alla Passeggiata Coperta "valorizzeranno in modo particolare gli artigiani sardi per promuovere il territorio isolano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA