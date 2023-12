Capodanno in piazza a Tortolì con Alfa

Sarà Alfa il protagonista del Capodanno tortoliese. Il giovane rapper e cantautore genovese con i suoi tormentoni scalderà la notte di San Silvestro.

L'appuntamento è nel cuore della cittadina, il piazzale Porrà, a partire dalle 19. Non mancheranno spettacolo, cabaret e divertimento per tutti i gusti.

Dopo il successo del Capodanno dello scorso anno con migliaia di persone che si sono riunite a Tortolì per brindare, ballare e cantare insieme torna un evento che mira a confermarsi come appuntamento fisso. Anche quest'anno in piazza ci sarà il grande intrattenitore Giuliano Marongiu che presenterà la serata e accompagnerà i presenti nel countdown alla mezzanotte per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo. A far scatenare tutti anche il party Barbie Sound.

Il Capodanno a Tortolì è organizzato dall'Associazione "Amo il mio paese", con il sostegno e la promozione dall'assessorato regionale al Turismo e del Comune.

Sul sito www.capodannotortoli.it è possibile trovare i dettagli sull'evento e tutte le informazioni utili sul territorio, con la sezione su dove mangiare, dormire e cosa fare.

Alfa, al secolo Andrea De Filippi, è un rapper genovese.

Autore del tormentone "Bellissimissima <3" che lo ha fatto scalare tutte le classifiche. La sua hit uscita lo scorso maggio ha raggiunto il disco d'oro e ha macinato più di 400 mila ascolti quotidiani su Spotify, diventando uno dei brani più famosi dell'artista e uno dei più forti dell'estate 2023.

Nonostante la sua giovane età, ha già lasciato la sua impronta nella scena musicale: oltre 486 milioni di stream, 130 milioni di visualizzazioni su YouTube, numerosi dischi di platino e d'oro, scalato le classifiche con le sue ultime hit e conquistato la partecipazione tra i big del palco di Sanremo 2024.



