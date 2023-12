Un'area verde nello sterrato davanti alla basilica di Bonaria

Era uno sterrato usato più che altro come parcheggio per le auto. Ora è una nuova area con aiuole e alberi. E' stato inaugurato questa mattina il nuovo spazio tra le vie Ravenna e Milano a pochi passi dal parco e dalla basilica di Bonaria. È un "triangolo" di 827 metri quadrati con zona riservata ai cani con tre panchine, una fontanella con doppio rubinetto, un cestino portarifiuti e un dispenser di sacchetti e stalli per vetture e moto. Messi a dimora quattro esemplari di Pinus pinea. Sistemata anche una siepe a ridosso della nuova staccionata lignea.

L'illuminazione è garantita da 5 nuovi lampade led a basso consumo. L'impianto di irrigazione è collegato a una cisterna interrata, programmabile e regolato da sensori di misurazione del grado di umidità del terreno per evitare gli sprechi idrici e alimentato da un pannello fotovoltaico.

"L'area inaugurata oggi - ha rimarcato il sindaco Paolo Truzzu - riqualifica una superficie degradata adiacente alla Basilica di Bonaria, uno dei simboli di Cagliari.

L'amministrazione comunale prosegue nella politica di riqualificazione e realizzazione di aree verdi di quartiere in tutta la città, con interventi improntati alla sostenibilità ambientale al servizio dei cittadini: questa nuova area si somma alle 27 aree verdi finanziate con fondi React-EU, alle 9 piazze- aree giochi, oltre ai tanti interventi sui grandi parchi cittadini".



