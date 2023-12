Fiamme vicino al Mater Olbia, 1000 metri quadri in fumo

Circa mille metri quadri di bassa macchia mediterranea sono andati in fumo questa mattina non lontano dall'ospedale Mater Olbia, a causa di un incendio divampato intorno alle 10.30. Le fiamme si sono propagate velocemente nella località Lido del Sole, nella frazione olbiese di Murta Maria.

Sulle cause, ancora ignote, stanno indagando i vigili del fuoco che intervenuti prontamente con due squadre per domare l'incendio sono riusciti a non far arrivare il fuoco alla case vicine, evitando ulteriori danni e senza far evacuare le abitazioni.



