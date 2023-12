Basket: la Dinamo domenica sfida la capolista Brescia

Impresa impossibile domenica pomeriggio per la Dinamo Banco di Sardegna, impegnata alle 16.30 sul campo della Germani Brescia, prima in classifica.

La squadra di coach Piero Bucchi dovrà affrontare uno dei team più in forma e più quotati del campionato, nelle cui file giocano i due ex Dinamo, Miro Bilan e Jason Burnell.

"Brescia è prima in classifica insieme a Bologna, è molto forte, siamo consapevoli di quello che sta facendo e della sua qualità, dobbiamo ripartire dalla mentalità che abbiamo messo sul campo contro Milano. Hanno dato un distacco molto pesante a Varese e Tortona, hanno vinto a Scafati, sono forti, sono capaci di grandi break, dovremmo essere al massimo per cercare di fare la nostra partita", ha detto Bucchi presentando la sfida di domenica, affiancato dal capitano Stefano Gentile.

In Lombardia i sassaresi si presenteranno ancora incompleti, senza gli infortunati Diop e Whitettaker. Mentre il centro italo senegalese è in recupero dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico a un menisco, le condizioni del play statunitense sono un mezzo mistero. È rimasto fuori 10 giorni per una influenza, è rientrato in squadra ma non in campo, alimentando le voci che lo vogliono vicino a un taglio.

"Ousmane sarà sicuramente fuori a Brescia, poi vedremo scollinata la partita di domenica se riusciremo a recuperarlo per la prossima, mentre Whittaker sta facendo ulteriori accertamenti dal punto di vista medico, non sappiamo ancora se potrà giocare, lo monitoriamo e vediamo l'evoluzione nei prossimi 2-3 giorni", ha concluso Bucchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA