Pubblicato bando per nuovo direttore Fondazione Mont'e Prama

È stato pubblicato il bando di selezione per l'individuazione del direttore della Fondazione Mont'e Prama, l'istituzione che gestisce il patrimonio costituito dalle statue dei Giganti, l'area archeologica di Tharros, la Torre di San Giovanni e l'ipogeo di San Salvatore.

Il direttore, responsabile della struttura organizzativa, avrà il compito di portare avanti gli obiettivi fondanti dell'Ente, ovvero la promozione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali del Sinis - Terra di Mont'e Prama.

Questa figura professionale sarà individuata attraverso una selezione pubblica con una procedura comparativa: un'apposita commissione, una volta ricevute le domande di partecipazione, proseguirà con i colloqui previsti per la selezione e formulerà una terna di candidati idonei. Fra questi, sarà poi il Cda a nominare il nuovo direttore, che resterà in carica per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile. Tra le numerose le mansioni c'è la preparazione e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e delle risorse attribuite, il coordinamento del buon funzionamento dei settori di attività della Fondazione, nel rispetto delle prerogative dei responsabili delle aree funzionali, l'elaborazione di proposte operative, relativamente a programmi culturali e di promozione del territorio.

"Quella del direttore è una figura fondamentale all'interno della struttura della Fondazione, in quanto - spiega il presidente Anthony Muroni - si tratta di un soggetto che detiene una grande responsabilità per la programmazione e la crescita culturale della realtà museale di Cabras, facendo da collante tra la comunità e la Fondazione stessa. Attendiamo fiduciosi le candidature da parte di tutti coloro che posseggono le competenze necessarie per ricoprire tale ruolo ma è un requisito indispensabile - chiarisce - quello di prendere a cuore il grande progetto di crescita e sviluppo del territorio", La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere inviata entro le ore 23,59 del 2 gennaio 2024. Il bando e il modulo di partecipazione sono pubblicati nel sito web istituzionale della Fondazione Mont'e Prama (https://monteprama.it/) nella Sezione Bandi di concorso di amministrazione trasparente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA