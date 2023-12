Premiata l'anima green dell'Arbatax Park Resort

Confermata per il quinto anno consecutivo l'anima green di Arbatax Park Resort, premiato dai World travel awards come miglior Eco resort e miglior Giardino sensoriale al mondo.

L'annuncio durante la Grand Final Gala Ceremony tenutasi nei giorni scorsi a Dubai.

Ogni anno il prestigioso World Travel Awards, giunto alla 30/a edizione e riconosciuto a livello globale come il più alto segno di eccellenza nel settore, premia il top dell'industria dei viaggi, del turismo e dell'ospitalità.

I due riconoscimenti worldwide attribuiti alla struttura ogliastrina si aggiungono a quelli conquistati già a settembre, come miglior Eco resort europeo e miglior Eco resort italiano.

Arbatax Park Resort, che si trova in un tratto estremamente panoramico della costa orientale della Sardegna, si conferma nuovamente come un punto di riferimento per il turismo eco-sostenibile a livello internazionale. Merito della sua location particolare - all'interno del Parco Naturalistico Bellavista con i suoi 60 ettari di natura incontaminata, che offre agli ospiti esperienze nel rispetto della biodiversità e del territorio - e per le diverse attività che quotidianamente vengono condotte. Come la raccolta differenziata, il riciclo della carta e del vetro, il compostaggio di tutto il materiale organico, il recupero dei rami secchi e delle acque piovane, la scelta fotovoltaica come fonte di energia per poter arrivare, in futuro, a essere il primo Resort Carbon Neutral in Sardegna. A tutto questo si sommano le iniziative eco-solidali come "Clean up Arbatax", in cui vengono coinvolte associazioni e liberi cittadini per la pulizia di spiagge e fondali.



