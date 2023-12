Porto Torres, sigilli all'ex discarica di Monte Rosè

Sigilli all'ex discarica comunale di Monte Rosè. In seguito a un'indagine avviata nei mesi scorsi dalla Polizia locale di Porto Torres, gli agenti, su disposizione della Procura di Sassari, hanno eseguito oggi il sequestro preventivo dell'area.

Nonostante la discarica sia dismessa ormai da anni, contunuava a essere utilizzata abusivamente con il conseguente accumulo di rifiuti e sostanze nocive per l'ambiente, senza precauzione nè controllo. Le indagini della Polizia locale proseguono sotto il coordinamento della Procura per risalire ai responsabili del deposito dei rifiuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA