Otto titoli in cartellone per la stagione teatrale Cedac a Olbia

Otto titoli in cartellone per una stagione teatrale da gennaio ad aprile 2024 all'insegnante del potere delle parole e dei valori più profondi come l'amore e i legami di sangue: è stato presentato il programma della rassegna organizzata dal Cedac nel Cone Teatro di Olbia. Sotto la direzione artistica di Valeria Ciabattoni e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Olbia, della Regione, del ministero della Cultura e il contributo della Fondazione di Sardegna, grandi protagonisti della scena teatrale si esibiranno sul palco olbiese per la stagione 2023-2024 de La Grande Prosa.

Da Gigio Alberti ed Amanda Sandrelli in "Vicini di casa", brillante e trasgressiva commedia di Cesc Gay, ad Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli ne "L'anatra all'arancia" di W. D.

Home e M. G. Sauvajon, Cinzia Spanò con "Palma Bucarelli e l'altra Resistenza", Vanessa Scalera ne "La sorella migliore" di Filippo Gili e Annagaia Marchioro, attrice, comica e attivista, seguitissima sui social, con "#Pourparler", accanto al giornalista Federico Buffa che nel suo "Number 23" racconta "Vita e splendori di Michael Jordan".

Sotto i riflettori anche l'attrice Lia Careddu e la compositrice e cantante Rossella Faa che si alternano in duo con Fabio Marceddu in "Oja, o Ma'", da "Mia madre e altre catastrofi" di Francesco Abate, mentre porta la firma di Mattia Torre, uno tra i più interessanti autori italiani, prematuramente scomparso nel 2019, una pièce amara ed esilarante come "456", per uno spietato ritratto di famiglia in un inferno.

Da giovedì 7 dicembre sarà possibile rinnovare gli abbonamenti, fino al 23 dicembre, mentre la vendita dei nuovi abbonamenti inizierà dal 2 al 10 gennaio. I singoli biglietti per gli spettacoli di tutte le date in calendario potranno essere acquistati dal 12 gennaio.

"In questa trentasettesima edizione della nostra rassegna teatrale, vogliamo non solo avvicinare ma, se possibile, far innamorare di questa forma d'arte le nuove generazioni: ci stiamo impegnando per organizzare repliche mattutine in modo da coinvolgere il pubblico delle scuole nelle rappresentazioni", ha commentato l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra.



