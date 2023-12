Natale a Quartu tra circo, trenino e mongolfiera

Villaggio di Babbo Natale in piazza Matteotti. E, nel parco di Molentargius, anche l'esperienza in mongolfiera 'Sospesi tra cielo e terra' con vista panoramica su città e mare. Sono alcune delle iniziative della rassegna 'Natale a Quartu'.

Il via al programma con l'accensione delle luminarie, l'8 dicembre. L'atmosfera natalizia sarà garantita anche quest'anno dal videomapping che illuminerà la chiesa di Sant'Agata. La grafica sarà diversa rispetto all'anno scorso: si cercherà di valorizzare l'identità quartese, con giochi di luci e inserti legati alla città. Feste anche di suoni: tra i concerti quello di Piero Marras e Fausta Vetere. cantante partenopea della 'Nuova Compagnia di Canto Popolare'.

Punto di riferimento per i principali appuntamenti sarà il Teatro Tenda di Molentargius. La collaborazione con il Circo MagdaClan permetterà di offrire diversi spettacoli, dalla musica al teatro. "Una formula - spiega il sindaco Graziano Milia - ormai consolidata che punta sulla diversificazione dell'offerta, con una programmazione in grado di rispondere a tutti i gusti e a tutte le fasce d'età".

Sempre l'8 dicembre prima puntata anche per il Teatro dei Piccoli con lo spettacolo 'Cenerentola'. La rassegna dedicata ai più piccoli proseguirà con 'Babbo Natale in festa', 'Hanno rapito Babbo Natale'. E per i ragazzi un po' più grandi, dopo il successo della prima edizione, torna il Young Music Festival.

Ma il programma di 'Natale a Quartu' non si limita alle iniziative per le nuove generazioni. Teatro per i più grandi con opere di Campanile e Gaber. Ci sarà anche il trenino itinerante con capolinea e partenza da via Umberto I, fronte Sa Dom'e Farra. Dal 24 dicembre al 7 gennaio il Circo MagdaClan resterà in città con i suoi spettacoli a offerta libera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA