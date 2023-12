Migliorano le condizioni di Joe Perrino, presto in studio

Dopo le settimane difficili successive all'incidente dello scorso agosto in viale Trieste, il cantante cagliaritano Joe Perrino ha iniziato un lungo percorso di cura e di recupero che proseguirà con un intenso programma di riabilitazione in un Centro specializzato.

L'artista si prepara dunque ad affrontare un duro impegno quotidiano, con l'obiettivo di riconquistare nei prossimi mesi le migliori condizioni fisiche possibili.

Ma, pur coi limiti e le difficoltà legate all'attuale situazione, Joe Perrino ha già iniziato a lavorare a un nuovo progetto artistico e a una nuova produzione musicale, che verranno annunciate nelle prossime settimane.

"Non potendo farlo individualmente, Joe Perrino intende ringraziare collettivamente tutta la grande comunità di amiche e amici, di fan, di sostenitrici e sostenitori che in questi difficili mesi non hanno mai fatto mancare il proprio calore, trasmettendo la propria energia positiva in mille modi - si legge in una nota. Un grande ringraziamento va anche a tutti i medici e agli operatori sanitari che dallo scorso agosto si sono prodigati per lui a Cagliari e a Oristano, e a tutti coloro che lo hanno affiancato, giorno dopo giorno, per aiutarlo ad affrontare e a superare questa terribile prova".



