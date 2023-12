Trenino verde, 43 sindaci firmano l'adesione alla Fondazione

Quarantatre sindaci dei Comuni che hanno deciso di aderire alla Fondazione Trenino verde storico della Sardegna hanno firmato oggi a Sassari l'atto costitutivo.

I Comuni interessati dal passaggio del Trenino storico sono in tutto 58 e quelli che hanno aderito alla Fondazione entrano a far parte dell'organismo in qualità di soci fondatori, insieme con la Regione Sardegna e l'Arst.

"Oggi è una giornata storica - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro - Firmiamo l'atto costitutivo della Fondazione per rilanciare questa straordinaria risorsa dell'intera Isola, un simbolo e un veicolo della nostra identità, e per valorizzare i nostri territori, soprattutto quelli dell'interno, che hanno maggiore bisogno di sostegno e di aiuti da parte della Regione".

Presidente della Fondazione è il commercialista Elso Rei, nominato dalla Giunta regionale, che avrà al sua fianco la giunta esecutiva, l'assemblea di partecipazione composta dai soggetti fondatori e il revisore dei conti. Possono ottenere la qualifica di partecipanti, senza diritto di voto in assemblea, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione.

Ecco l'elenco dei 43 Comuni fondatori: Aritzo, Arzana, Belvì, Bortigiadas, Bosa, Calangianus, Chiaramonti, Elini, Flussio, Gairo, Girasole, Ilbono, Isili, Jerzu, Laconi, Laerru, Lanusei, Luras, Macomer, Magomadas, Mandas, Martis, Meana Sardo, Modolo, Nulvi, Nurallao, Osilo, Osini, Perfugas, Ploaghe, Sadali, Sassari, Seui, Sorgono, Suni, Tempio Pausania, Tinnura, Tonara, Tortolì, Tresnuraghes, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili.

I tre Comuni che aderiranno nei prossimi giorni sono Desulo, Sant'Antonio di Gallura e Serri.



