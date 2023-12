Screening cardiologico pediatrico alla Aou di Sassari

La prevenzione della morte cardiaca improvvisa in età pediatrica e l'individuazione di cardiopatie congenite o alterazioni elettrocardiografiche in età precoce. Sono questi i pilastri fondamentali della nuova cardiologia moderna e gli obiettivi dello screening effettuato ai bambini di prima elementare delle scuole di Sassari. Dal primo gennaio al 31 maggio circa 600 bambini tra i 6 i 7 anni sono stati visitati da un'equipe composta da cardiologhe e infermiere della Cardiologia pediatrica dell'Aou di Sassari.

"Il nostro progetto 'Un minuto per la vita' che ha permesso di sottoporre a visita cardiologica tanti bambini della nostra città è stato reso possibile grazie alla campagna 'Sosteniamo le passioni' portata avanti dalla Conad che ringrazio in maniera particolare. Ci è stata donata una somma importante e pensiamo di implementare le attività legate allo screening. Acquisteremo della strumentazione specifica volta a migliorare la capacità diagnostica come gli elettrocardiografi, registratori holter, monitor multiparametrici, nuove sonde ecocardiografiche", spiega la dottoressa Chiara Culeddu, responsabile della Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite della struttura di viale San Pietro.

Dai primi mesi dell'anno fino a maggio del 2023 sono stati raccolti 43mila euro attraverso i cosiddetti punti cuore legati alla campagna. I risultati dello screening sono stati illustrati questa mattina dalla responsabile della Cardiologia pediatrica durante la conferenza stampa che si è tenuta nella sede della direzione generale dell'Aou di Sassari in viale San Pietro. Fabrizio Piras, titolare della società Filangera e dei punti vendita di via Gramsci e di viale Porto Torres e Maurizio Unali titolare del punto vendita di via Colombo hanno spiegato l'importanza del progetto e come intendono organizzarlo per il prossimo anno.

A fare gli onori di casa la direttrice amministrativa dell'Aoua, Maria Dolores Soddu: "La prevenzione e la diagnosi precoce sono elementi fondamentali di una buona gestione dell'assistenza sanitaria. Ringrazio a nome di tutta la direzione strategica, i responsabili dei punti vendita Conad perché il loro impegno, insieme alla generosità dei cittadini, hanno reso possibile questa lodevole iniziativa".



