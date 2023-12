Protesta Usb in Consiglio, altri 50 precari sanità a rischio

Venti contratti di precari scaduti a novembre al Policlinico di Monserrato. E altri 50 lavoratori che rischiano a fine dicembre.

I sindacalisti dell'Usb Sardegna, dopo il presidio con tenda all'ospedale, rilanciano l'allarme anche con una manifestazione sotto il Consiglio regionale. "Una situazione drammatica - denuncia all'ANSA Gianfranco Angioni, responsabile sanità dell'Usb - ci sono diverse interlocuzioni in corso, ma questo è un po' l'emblema dello stato della sanità sarda in questo momento. L'ultima segnalazione che ci arriva è quella di un'attesa dai sette ai dodici mesi per una mammografia".

Affissi sotto i portici del palazzo di via Roma una decina di cartelli di denuncia: "no alla chiusura degli ospedali", "rispetto per gli operatori sanitari", "la salute non si appalta, basta precarietà subito le assunzioni", "subito una rianimazione pediatrica".



