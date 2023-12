Il Nabucco di Verdi chiude la stagione lirica a Sassari

Al Teatro comunale di Sassari va in scena il Nabucco di Giuseppe Verdi, quinta e ultima opera in programma per la stagione lirica 2023 organizzata dall'Ente concerti Marialisa de Carolis. Tre date, l'8, il 9 e il 12 dicembre per entusiasmare il pubblico sassarese che già ieri, alla serata di presentazione dell'opera, era presente numeroso e partecipe. Anche il pubblico a sorpresa è diventato protagonista della serata invitato a cantare con i solisti del cast la celeberrima aria Va pensiero. A confermare il fascino di questo titolo sono i risultati della prevendita che viaggia verso il sold out in tutte e tre le recite programmate.

L'allestimento del de Carolis e del Teatro Lirico di Cagliari è guidato dalla regia di Leo Muscato, ripresa da Alessandra De Angelis, scene di Tiziano Santi, costumi di Silvia Aymonino, assistente ai costumi Maria Antonietta Lucarelli, disegno luci di Alessandro Verazzi. Protagonisti sul palco saranno il baritono sardo Marco Caria, al debutto nel ruolo di Nabucco, il soprano Anastasia Boldyreva (Abigaille), il basso Ruben Amoretti (Zaccaria) e il mezzosoprano Shay Bloch (Fenena).

Il resto del cast è composto interamente da artisti sardi: Gian Silvio Pinna (Ismaele), Marco Solinas (Sacerdote di Belo), Mauro Secci (Abdallo), Vittoria Lai (Anna). Il maestro Fabrizio Carminati dirigerà l'orchestra dell'Ente e i solisti del cast, mentre il coro del de Carolis sarà diretto da Antonio Costa.

"Quest'anno - spiega il direttore artistico Alberto Gazale - per la prima volta, da quando la stagione lirica si è spostata dal teatro Verdi al Comunale, abbiamo scommesso in una terza recita per i due titoli dove si prevedeva una maggiore affluenza di pubblico. Crediamo che questa scommessa sia stata vinta perché il risultato ottenuto con Il Barbiere di Siviglia che ha registrato tre recite gremite si sta ora confermando con il Nabucco".



