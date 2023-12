Basket: la Dinamo ad Atene per restare in Champions League

La Dinamo Banco di Sardegna si gioca questa sera ad Atene le speranze di qualificazione alla fase successiva della Champions League.

Alle 18,30 i sassaresi di Bucchi giocheranno sul campo del quotato Aek, primo nella classifca del gruppo D: l'imperativo è tornare in Sardegna con una vittoria per aggrapparsi al terzo posto valido per gli spareggi qualificazione e poi giocarsi il tutto per tutto fra 15 giorni in casa contro Stettino che viaggia a pari punti con i biancoblu.

"Giochiamo a poco più di 48 ore dalla gara con Milano, archiviamo la bellissima partita che ci aiuta a lavorare meglio, ma ci tuffiamo subito con la testa ad Atene, un match importante, siamo ancora in corsa per il play-in e vogliamo provarci fino in fondo", commenta il coach Piero Bucchi.

"All'andata giocammo una partita perfetta per 30 minuti, loro sono una squadra che ha esperienza, talento e roster profondo, allenata da un coach di livello come Plaza. Mi aspetto dai ragazzi un ulteriore extra sforzo per riuscire a tirare fuori una prestazione importante. Vediamo come sta Whittaker, aspettiamo Ousmane, stringiamo i denti e andiamo avanti con fiducia nel lavoro che stiamo facendo", conclude Bucchi.



