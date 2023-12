Vela: Global Solo Challenge, Andrea Mura supera l'equatore

Primo traguardo di Andrea Mura nella Global Solo Challenge, giro del mondo a vela in solitaria, senza scali e senza assistenza: lo skipper cagliaritano dopo 16 giorni di navigazione ha superato l'equatore.

L'obiettivo è stato raggiunto ieri alle 11.32 del mattino - si legge nel profilo social di Mura - dopo una notte movimentata per i continui salti di vento, continue regolazioni delle vele e correzioni del timone per mantenere velocità.

Mura ha raggiunto la latitudine 0°0′0″ che segna il passaggio dall'emisfero nord all'emisfero sud, un rito che tutti i navigatori celebrano da secoli. "La partenza da La Coruña è stata molto più difficile di quello che immaginavo. Sono arrivato stanco e al limite con i tempi - queste le sue testimonianze trasmesse dalla barca -. È una sensazione molto strana navigare lungo un percorso senza fine e senza tornare indietro, andare per andare, sempre dritti, sempre avanti. È una cosa che non avevo mai provato prima e a cui mi sto abituando.

In queste prime due settimane il meteo è stato a tratti impegnativo ma con il vento sempre in poppa, mai di bolina, abbiamo camminato forte e macinato tante miglia. In barca sono sempre vigile, in costante attenzione per andare più veloce, sono sempre attento, mai rilassato, è la vita del velista e del marinaio. Di tanto in tanto sento delle botte pazzesche, sono i pesci volanti che sbattono contro la cappotta. Di notte e con la luna piena è uno spettacolo pazzesco. La barca sta funzionando bene", conclude Mura.



