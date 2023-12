Intesa Corecom-scuole per educare ragazzi all'uso dei social

Al via a Sassari il progetto "Med - Educare ai media per le competenze della vita", iniziative che vede coinvolti cinque istitituti scolastici e il Corecom Sardegna con l'obiettivo di dare ai ragazzi gli strumenti per utilizzare in maniera critica e corretta i mezzi di informazione, in particolare i nuovi media.

Per sviluppare il progetto oggi a Sassari è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Corecom e il liceo Margherita di Castelvì, quale capofila degli istituti che hanno aderito all'iniziativa (i licei Azuni, Castelvì, Figari, Spano di Sassari, l'istituto Paglietti di Porto Torres, gli istituti Ciusa di Nuoro, Fermi di Alghero e Pischedda di Bosa).

La sottoscrizione del protocollo, firmato dal presidente del Corecom Sergio Nuvoli e dal dirigente del Castelvì, Gianfranco Strinna alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, arriva a conclusione di un percorso iniziato nel 2021 da alcuni degli istituti scolastici coinvolti oggi.

"È sempre più urgente investire risorse, umane ed economiche, sull'educazione al corretto uso dei mezzi di comunicazione. Per questo il protocollo di intesa che firmiamo oggi è particolarmente importante, perché permette di dare gambe ad un progetto che per noi è un modello, che speriamo venga presto replicato in tutta la Sardegna", ha detto Nuvoli.

Gli studenti coinvolti stanno già partecipando a laboratori mirati all'acquisizione delle capacità di rapportarsi criticamente alle informazioni dei media e di esprimersi con i linguaggi adeguati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA