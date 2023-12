Capodanno a Nuoro con il concerto di Noemi

La Giunta comunale di Nuoro ha svelato il nome dell'artista protagonista della notte di Capodanno: è Noemi, che sarà protagonista del concerto di fine anno in piazza Vittorio Emanuele.

Sette partecipazioni al Festival di Sanremo alle spalle, Noemi è autrice di sette album e diversi singoli di successo che le sono valsi più volte la conquista del disco di platino e di prestigiosi premi e riconoscimenti. Impegnata nel sociale, l'artista ha aderito a campagne benefiche a fianco di Save the Children e a iniziative contro la violenza sulle donne. La carriera poliedrica di Noemi, adornata da successi e riconoscimenti, abbraccia con maestria generi quali pop, soul, R'n'B, consacrandola come figura di spicco nella contemporanea scena musicale.

"Questo evento assume un'aura speciale, con Noemi come unica donna, al momento, tra gli spettacoli di fine anno in Sardegna.

Un omaggio significativo, un tributo alle donne, soprattutto nella nostra città che ha dato i natali a Grazia Deledda", dichiara il sindaco Andrea Soddu.



