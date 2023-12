Aggredisce la moglie in casa, 91enne arrestato a Cagliari

Novantunenne spintona e fa cadere la moglie: arrestato ieri sera a Cagliari dai carabinieri della Sezione Radiomobile per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

I militari erano intervenuti nell'abitazione della coppia a seguito di una richiesta della donna. L'aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una lite. L'anziana ha formalizzato una denuncia querela: ha riferito che nel corso del rapporto coniugale, simili maltrattamenti si erano regolarmente ripetuti.

Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari nella stessa abitazione di famiglia. Mentre, per evitare ulteriori problematiche e rischi, l'anziana è stata accompagnata e ospitata da una figlia.



