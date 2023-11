Variazione bilancio da 1 miliardo verso il traguardo in Aula

Vede il traguardo nell'Aula del Consiglio regionale la variazione di bilancio, l'ultima reale manovra economica della giunta Solinas che il 24 febbraio concluderà il suo mandato. Ci vorrà tutta la giornata e probabilmente i lavori andranno a oltranza per chiudere entro stasera l'esame e approvare gli ultimi dodici articoli rimasti sui venti che compongono il testo. La scadenza è oggi per non mandare in tilt i Comuni che riceveranno le risorse regionali e che per spenderle devono approvare a loro volta le variazioni di bilancio entro il 31 dicembre.

Approvati gli articoli su Sanità ed Enti locali, compreso l'incremento di 100 milioni del Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali, con una modifica proposta dall'opposizione che consentirà ai Comuni di utilizzare le risorse in parte corrente e non vincolarle a investimenti.

Approvato anche l'articolo che destina dieci milioni di euro per il 2023 all'Einstein Telescope e sei milioni e mezzo alla Fondazione Mont'e Prama.

Passa anche il pacchetto dei Lavori pubblici, da poco meno di un terzo dell'intero valore della manovrino (280 milioni): c'è l'incremento della dotazione a favore dei Comuni per la viabilità locale, ulteriori 10,7 milioni di euro, 22,5 milioni per la costruzione di impianti per la produzione di energia idroelettrica, altri venti per opere di drenaggio delle acque nei centri urbani. Il resto va alla Viabilità, tra gli 8 milioni per la Trasversale sarda ai 10 per i lavori della galleria Mughina di Nuoro e ai 100 milioni per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia.

I lavori proseguono, tra le sospensioni, su Lavoro e si attende la discussione sugli emendamenti in materia di Agricoltura, tra questi quello controverso, presentato dalla maggioranza, primo firmatario il consigliere del Psd'Az Nanni Lancioni, che punta a derogare la legge regionale sulla pesca del riccio e consentirne la riapertura dal 5 dicembre 2023 e fino al 5 maggio 2024.



