Mater Olbia e Giovanni Paolo II confermano due Bollini rosa

Per il secondo anno l'ospedale Mater Olbia è stato premiato con due Bollini rosa per il biennio 2024-2025.

Il riconoscimento, assegnato da Fondazione Onda agli ospedali italiani che si sono distinti nella promozione della medicina di genere, offrendo servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili è stato consegnato oggi nella sede del ministero della Salute.

A ricevere il Bollino rosa è stato anche l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia che ha ottenuto la riconferma dell'attestazione.

L'ospedale ha al suo interno il Percorso Rosa del Pronto Soccorso, con una stanza riservata alle pazienti che si presentano nella struttura denunciando casi di violenza di genere. Nell'Unità Operativa di Radiologia è attivo il Percorso Donna in sinergia con Oncologia, che prevede la riduzione dei tempi d'attesa degli esami per le pazienti oncologiche inviate direttamente da quest'ultimo reparto. Sempre in Oncologia vengono predisposti progetti di umanizzazione delle cure, come il make up e il passa parrucche, oltre a programmi di comunicazione rivolti alle mamme con figli. Sono attivi anche i numeri diretti per le prenotazioni dei servizi negli ambulatori ginecologici.

Al Mater Olbia Hospital l'attività chirurgica è attiva da quattro anni, duranti i quali sono stati avviati percorsi multidisciplinari per combattere i mali che colpiscono prevalentemente le donne. "Il nostro obiettivo primario è quello di poter essere un punto di riferimento centrale per il territorio e le sue comunità - afferma Manuel Maria Ianieri, direttore del reparto di Ginecologia e Senologia. - Questo riconoscimento rappresenta la conferma di quanto fatto fin'ora e lo stimolo a fare sempre meglio".



