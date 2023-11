Capodanno a Cagliari, la star è Marco Mengoni

È Marco Mengoni, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo e che la scorsa estate ha riempito stadi e arene, il nome scelto dalla giunta comunale di Cagliari per il concerto della notte di San Silvestro.

Per la prima volta, a causa dei lavori in corso in via Roma, lo spettacolo si terrà quasi certamente in piazza dei Centomila e non nella consueta location tra il Largo Carlo Felice e, appunto, la via Roma. Ma c'è anche l'ipotesi della Fiera.

La linea del Comune è quella dello scorso anno con Blanco: un artista che possa riempire la piazza e possa anche essere un richiamo per il turismo nazionale nei giorni delle feste.

La delibera è stata approvata dall'esecutivo. Ma bisogna ancora aspettare l'ufficialità perché il contratto non è stato ancora firmato e sono ancora in corso le trattative.

Per questo l'amministrazione non si è ancora pronunciata.

Anche se si va in quella direzione, visto che la giunta ha dato una chiara indicazione.

Nelle settimane scorse erano circolati anche i nomi di Annalisa ed Elodie. Ma negli ultimi giorni c'è stato il sorpasso e la scelta è ricaduta sull'ultimo vincitore di Sanremo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA