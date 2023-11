Cagliari "altamente digitale", al top tra le città italiane

Cagliari si conferma in crescita tra i 108 capoluoghi analizzati dal rapporto "ICity Rank 2023", la ricerca annuale sulla trasformazione digitale realizzata da Forum PA.

Il capoluogo della Sardegna è compreso tra le 16 città "altamente digitali" perché, nei tre rating in cui è divisa la ricerca, ha ottenuto punteggi superiori ai 65/100.

Spicca il terzo posto, con 90 punti su 100, nella graduatoria delle "città connesse", dietro a Bologna (92 punti) e Milano (91). Leader dell'innovazione sono state Bergamo, Firenze, Milano e Modena che sono entrate nella top ten di tutte e tre le graduatorie ("Amministrazioni Digitali" e "Comuni Aperti" le altre due oltre alle "Città Connesse").

Il buon piazzamento di Cagliari arriva sulle "Città Connesse" grazie agli indicatori che analizzano: "la dimensione di impatto della trasformazione digitale sul governo delle città e riguarda lo sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device a essi collegabili e strumenti per l'elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati".

E grazie a questo piazzamento, il capoluogo sardo è l'unica città meridionale di alto livello digitale.



