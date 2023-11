Biglietti d'oro alle sale, a Roma e Sassari record d'incassi

Successo di sale di Roma e di Sassari ai Biglietti d'oro all'esercizio cinematografico assegnati a Sorrento, durante le 46/e Giornate Professionali di Cinema - Enforcement.

"Un premio che quest'anno assume un forte valore testimoniando gli straordinari risultati conseguiti da tutto l'esercizio cinematografico - sottolinea il Delegato Anec per le Giornate, Giorgio Ferrero - e premiando le strutture che fanno registrare i migliori risultati in termini di presenze di pubblico". Tra le sale cinematografiche Anec che hanno conseguito il maggior numero di spettatori in assoluto (sulla base del numero di schermi), vincono il Biglietto d'Oro il Cinema Troisi di Roma (categoria monosala), il Cityplex Moderno di Sassari (categoria cinema da 2 a 4 schermi), l'Uci Luxe Maximo di Roma (da 5 a 7 schermi) e The Space Cinema Parco de' Medici di Roma (da 8 e + schermi). Nella categoria media schermo più alta, vincono il Don Bosco di San Donà di Piave (Monosala fino a 50mila abitanti), Rondinella di Sesto S. Giovanni (Monosala da 50mila a 100mila abitanti), Cinema Roma di Trento (Monosala da 100mila a 200mila abitanti), Multisala Cynthianum di Genzano di Roma (Cinema 2-4 schermi fino a 50mila abitanti), Stabia Hall di Castellammare di Stabia (Cinema 2-4 schermi da 50mila a 100mila abitanti), Rouge et Noir di Palermo (Cinema 2-4 schermi oltre 200mila abitanti), Multisala King di Lonato Sul Garda (Cinema 5-7 schermi fino a 50mila abitanti), Uci Luxe Palladio di Vicenza (Cinema 5-7 schermi da 50mila a 100mila abitanti), Eplanet Vasquez di Siracusa (Cinema 5-7 schermi da 100mila a 200mila abitanti), The Space Cinema di Cerro Maggiore (Cinema 8+ schermi fino a 50mila abitanti), UCI Cinemas di Casoria (Cinema 8+ schermi da 50mila a 100mila abitanti), Multisala Oz di Brescia (Cinema 8+ schermi da 100mila a 200mila abitanti), The Space Cinema di Napoli (Cinema 8+ schermi oltre 200mila abitanti). Il Premio Speciale Anec "Sale del centenario" va alla Multisala Politeama di Frascati. Assegnati, inoltre, il Filming Italy Best Movie Award - migliore esercente a Francesca e Caterina Saviotti della Multisala Barberini di Roma ed il Movie Theatres For Planet Award 2023 al Multiplex Cinelandia di Gallarate.



