Aou Cagliari, premio miglior comunicazione pubblica digitale

L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari si conferma leader della comunicazione digitale e si aggiudica lo Smartphone d'oro sanità.

Il premio è stato ritirato dal responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell'Aou, Fabrizio Meloni, durante la cerimonia che si è svolta nella sede di Meta a Roma.

Ideato dall'associazione PA social, lo Smartphone d'oro è il riconoscimento che premia ogni anno le migliori prassi e progetti della comunicazione pubblica digitale in Italia.

È il terzo anno consecutivo che l'Aou di Cagliari si aggiudica il premio. Nel 2021 e nel 2022 si era classificata al primo posto assoluto tra tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

L'Azienda ospedaliero universitaria ha vinto grazie a diversi progetti innovativi che ha messo in campo negli ultimi anni sul fronte della comunicazione pubblica. L'ultimo è l'ospedale nel Metaverso e l'intelligenza artificiale attraverso i quali per i cittadini sarà estremamente semplice, ad esempio, entrare all'interno dell'ufficio relazioni con il pubblico stando in realtà comodamente a casa. E lo si potrà fare con qualunque device, interagendo con le altre persone e con l'ambiente come se si fosse realmente in presenza. Una rivoluzione vera che oggi possiamo vedere e toccare.



