A Quartu una nuova strada per collegare centro e Quartello

Una bretella di collegamento fra Quartello e il centro urbano: al via a Quartu Sant'Elena la prima fase per il collegamento fra Via Cecoslovacchia e Via Italia con il progetto di fattibilità tecnico economica.

Si tratta di un'opera "green" che comprende doppie corsie su entrambi i lati, aiuola centrale e fasce verdi laterali.

L'importo stimato per l'esecuzione dell'intera opera è di 3 milioni e 465mila euro. Al momento sono disponibili 1 milione e 800mila euro, 600mila provenienti da contributo regionale e 1 milione e 200 mila da cofinanziamento comunale. "Si procederà con un approccio modulare, andando subito a sviluppare la fase esecutiva relativa agli importi disponibili, in attesa di ulteriori finanziamenti", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Mauro Conti.

Il progetto della bretella fra via Italia e via Cecoslovacchia prevede una larghezza complessiva pari a 26.50 metri con fasce verdi di larghezza pari a 2 m su ciascun lato.

Delle due corsie di marcia su entrambi i lati, una per lato sarà percorsa dai bus di linea. La sede stradale sarà composta da due corsie per senso di marcia di cui quelle interne di larghezza pari a 3 m e quelle esterne di larghezza pari a 3,5 m. Banchine carrabili di larghezza pari a 0,5 m. I sensi di marcia saranno separati da un'aiuola spartitraffico di larghezza pari a 1 m per riprendere la tipologia delle viabilità contigue all'intervento.

Si prevedono una pista ciclabile di larghezza pari a 1,5 m e un marciapiede di 2 m di larghezza su ambo i lati. Completano l'intervento le fasce verdi di 2 m per lato che oltre a garantire un miglior inserimento paesaggistico permetteranno di ridurre l'impatto acustico verso gli ambienti circostanti risultandone una migliore mitigazione ambientale generale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA