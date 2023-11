Variazione bilancio: 7,5 mln per hotel diffusi in centri storici

Sette milioni e mezzo di euro per l'ospitalità e la ricettività turistica dei centri storici sardi: li stanzia un emendamento alla variazione di bilancio in discussione nell'Aula del Consiglio regionale, presentato dal neo capogruppo del Grande centro Antonello Peru.

Il correttivo, cui anche i consiglieri di Avs Antonio Pie e Diego Loi hanno chiesto di apporre la firma, prevede il finanziamento a favore degli enti locali o privati con "l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di alberghi diffusi o ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nei centri storici da riconvertire a immobili a uso turistico nelle zone omogenee A".

Critici i Progressisti, con Massimo Zedda, secondo i quali c'è il rischio che nei centri storici delle città più grandi il provvedimento possa essere controproducente per i cittadini che in questo modo non riescono a trovare immobili in cui vivere. Il provvedimento, passato a maggioranza, ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio a fini turistico-ricettivi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA