Musica e spettacoli, a Sorso c'è "Natale in Romangia"

Musica, spettacoli, giochi ed enogastronomia. Sono gli ingredienti di "Natale in Romangia", cartellone di eventi organizzati dal Comune di Sorso per animare la città nelle festività di fine anno.

Gli appuntamenti sono stati presentati oggi dal sindaco, Fabrizio Demelas e dagli assessori Federico Basciu e Serena Sini.

"Riproponiamo ulteriormente arricchito il format sperimentato già nel 2022, frutto di un progetto teso ad animare con eventi culturali, ludico-ricreativi, enogastronomici e musicali la Città, puntando al coinvolgimento di tutte fasce di età della cittadinanza e dei visitatori, ma con un occhio di riguardo ai più piccoli; a loro in particolare è dedicato l'originale allestimento del Palazzo di Babbo Natale", spiega il sindaco.

Anteprima degli eventi sarà, mercoledì 6 dicembre, "Decoriamo l'albero della Biblioteca", alle 17 alla biblioteca comunale Salvatore Farina.

L'8 dicembre ci sarà l'accensione delle luminarie nelle vie del centro, immergendo la città nel clima di festa.

Poi fino al 21 gennaio una lunga serie di appuntamenti per adulti e bambini, con concerti di musica sarda, canto corale, feste e incontri con Babbo Natale, e anche una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie bisognose, sabato 9 dicembre, dalle 9:30 alle 19:30 nella chiesa del Convento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA