La Sardegna porta i suoi gioielli all'Artigiano in Fiera

All'Artigiano in fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato che si svolge dal 2 al 10 dicembre a Rho Fiera Milano sono oltre cento le realtà sarde presenti anche grazie al sostegno dell'assessorato regionale alle Attività produttive.

'Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna' è il nome dell'isola gastronomica dove si potranno assaggiare piatti tipici, dalla fregula alle dolci seadas. Fra i prodotti in vendita le birre artigianali, i torroni, i formaggi, la bottarga, i liquori e ancora il tonno rosso, ma anche i gioielli creati con corallo sardo, realizzati in filigrana e ancora i pregiati coltelli e i tessuti.

"Arte, tradizione, innovazione e tanta creatività sono gli ingredienti vincenti per l'artigianato della nostra splendida isola, settore strategico per lo sviluppo del territorio e per la sua promozione turistica" ha sintetizzato Giovanni Chessa, Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

"Lo spaccato delle imprese che partecipano all'Artigiano in Fiera rappresenta un biglietto da visita straordinario per la Sardegna, spesso conosciuta e riconosciuta per le sue bellezze naturali, ma fucina di eccellenze nei comparti tessile, agroalimentare e artistico. La Regione - ha assicurato - continuerà ad incoraggiare e sostenere il protagonismo di questa realtà con percorsi di promozione, digitalizzazione e internazionalizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA