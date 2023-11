In tremila nel weekend per la 15/a edizione di CagliariRespira

Sport e salute anche per la quindicesima edizione di CagliariRespira, mezza maratona in programma domenica prossima 3 dicembre per le strade del capoluogo. C'è anche il consueto prologo per i più piccoli. Le quattro competizioni prenderanno il via sabato 2 con le KidsRun dedicate ai bambini all'interno della Fiera. Si prosegue domenica con la Karalistaffetta e la Sei@aralis: niente sfide, possono partecipare tutti per il gusto di una passeggiata o una corsetta di gruppo.

Il clou con la mezza maratona lungo un percorso veloce di 21,0975 chilometri che gli atleti correranno, a partire dalle 10, con partenza da viale Diaz e traguardo finale all'interno della Fiera. Un appuntamento ormai tradizionale: ci sono quasi 3.000 adesioni già confermate. Ma alle presenze ufficiali si aggiungeranno quelle di tanti altri sportivi e appassionati che, a piedi, in bicicletta e con qualsiasi altro mezzo non a motore, si uniranno alla manifestazione.

L'iniziativa è organizzata dalla Asd Cagliari Marathon Club.

"Un entusiasmo sempre crescente", ha detto l'assessore alle Attività Produttive e Turismo Alessandro Sorgia presentando l'evento. Per l'assessora all'Istruzione Marina Adamo "la possibilità di confermare Cagliari come una città ideale per praticare sport all'aria aperta".

Salute, ecologia, sport ma anche inclusione e solidarietà.

"L'orientamento dell'organizzazione mondiale della Sanità - ha spiegato l'organizzatore Paolo Serra - è fare in modo che l'attività fisica venga riconosciuta come uno strumento terapeutico perché permette di fare prevenzione e riabilitazione sostanzialmente a costo zero".



