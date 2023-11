Composizioni chitarrista Marcia distribuite in tutto il mondo

La casa editrice musicale canadese Les production d'Oz pubblica una delle tre suite del chitarrista Cristian Marcia. A dare il la alla collaborazione è lo spartito di Suite Mediterranea - I quadri di un ambiente.

Ispirata alle arti visive, danza e teatro, la suite è stata composta per lo spettacolo "Bentu de notas", andato in scena nel 2019 al Parco di Molentargius di Cagliari, la cui immagine è in primo piano sulla copertina, e dove, accanto a Marcia e al suo ensemble, si sono esibite anche l'attrice Caterina Murino e la danzatrice Elodie Sicard.

Entro la fine dell'anno saranno pubblicati anche gli spartiti delle suite Is Stasonis-Le Stagioni, composta nel 2020 e Is Musicas- Voyages, scritta nei primi mesi di quest'anno.

In Italia, così come in Europa, gli spartiti dell'artista sardo saranno distribuiti da Hal Leonard Europe. "Sono 35 anni che vivo a Parigi - racconta Marcia - il forte legame che mi unisce alla mia terra l'ho però sempre sentito vivo ed è per questo che i titoli dei miei brani sovente sono anche in lingua sarda".

Ma le sue composizioni, come l'ultima, spesso hanno anche titoli in francese, la lingua del suo paese d'adozione e in inglese. La collaborazione con l'editore Les production d'Oz non si ferma qui: a dicembre Cristian Marcia sarà ospite, a Parigi, della Guitarrerìa, dal 1982 un punto di riferimento in Europa per gli amanti delle sei corde.

Ci sono anche altre novità per l'artista sardo. Grazie al sostegno dell'Associazione Sardegna in Musica entro la fine del 2023 il suo sito internet sarà completamente rinnovato e arricchito di contenuti. Tra questi ci sono i video in cui sono eseguite le tre suite i cui spartiti sono ora in pubblicazione.

Si tratta di immagini in cui la musica è in continuo dialogo con i luoghi che la ospitano: il Parco di Molentargius, con i suoi giochi di luci, gli specchi d'acqua, le saline, i fenicotteri e le altre specie animali che lo popolano, ma anche i Giardini pubblici di Cagliari e la Galleria comunale d'arte.



