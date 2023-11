Antidoping alla Sartiglia, 4 condanne e un'assoluzione

Quattro condanne e un'assoluzione a Oristano nel processo sul caso dell'antidoping alla Sartiglia del 2018.

Come riportano i due quotidiani sardi, la giudice Serena Corrias ha condannato quattro cavalieri, accusati di scambio di persona e falso: Roberto e Marco Pau, Peppe Frau e Gianluca Russo sono stati condannati a otto mesi, con la sospensione della pena. A processo per concorso negli stessi capi di imputazione, invece, Marzio Schintu, componente della Fondazione Sartiglia, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Gli avvocati difensori dei cavalieri condannati hanno annunciato ricorso in appello.

Secondo il pm Ivan Sanna, i quattro al momento delle operazioni antidoping si erano accordati per scambiarsi le identità e in questo, sempre stando alla tesi dell'accusa, Schintu non poteva non sapere chi entrava nel camper per sottoporsi alle analisi. Da qui la richiesta di condanna, la stessa per tutti: un anno e due mesi. Ieri le quattro condanne e l'assoluzione.



